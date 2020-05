Riaprono da lunedì le stazioni ecologiche di Sistema Ambiente

Da lunedì (11 maggio) porte aperte alle stazioni ecologiche. Sistema Ambiente, infatti, riapre nuovamente i centri di raccolta di Lucca (Sant’Angelo in Campo, Monte San Quirico, Mugnano e Pontetetto), di Diecimo e di Coreglia Antelminelli.

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid 19, le stazioni ecologiche seguiranno gli orari di sempre: l’isola di Sant’Angelo in Campo è aperta dalle 8 alle 18, quelle di Monte San Quirico e di Mugnano dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre quella di Pontetetto sarà aperta dalle 8 alle 13.

Gli orari sono validi per tutte le stazioni dal lunedì al sabato. A Diecimo il centro di raccolta in via Lodovica resta aperto il martedì e il sabato, dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il centro di raccolta di Pian di Coreglia, in via di Ghivizzano, sarà accessibile il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Regole di comportamento

Per tutelare la sicurezza di tutti, Sistema Ambiente ha stilato un elenco di norme da seguire per accedere al centro di raccolta. È richiesto di recarsi al Centro solo per motivi di vera necessità, rimandando i conferimenti non urgenti più in là nel tempo. Si entra uno alla volta e si rispetta sempre la distanza di sicurezza. È richiesto, inoltre, di attendere il proprio turno in macchina: in ogni autovettura può essere presente una sola persona.

È obbligatorio indossare mascherina e guanti. È necessario rispettare le indicazioni del personale presente e mantenere la distanza di almeno 1,8 metri dagli altri ed evitare ogni tipo di contatto con l’operatore della stazione ecologica.

Occorre contenere i quantitativi di rifiuti, così da permettere a tutti i cittadini di accedere al centro di raccolta. Infine, tre indicazioni di carattere ambientale: occorre portare alla stazione ecologica i rifiuti già divisi per tipologia; è severamente vietato abbandonare i rifiuti fuori dal Centro di raccolta.

I conferimenti

In tutte le stazione ecologiche si possono portare carta, rifiuti ingombranti come mobili ed elettrodomestici, olio alimentare, cartucce per stampante e toner, componenti elettroniche, computer, tv, batterie esauste di auto e moto, pile, medicinali, abiti.

Solo a Mugnano vengono ritirati anche vernici e solventi, mentre solo a Sant’Angelo in Campo è possibile conferire potature e olii da motore. Utilizzare le stazioni ecologiche conviene: con la tessera sanitaria, il nome dell’intestatario della fattura o il numero di contratto accompagnati da un documento di identità è possibile accumulare eco-punti che, a seconda del punteggio, si trasformano in uno sconto sulla parte variabile della tariffa.

Per eventuali ulteriori informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it; 0583.343645; oppure pagina Facebook o profilo Instagram di Sistema Ambiente Lucca.