Tpl, ecco le norme per l’accesso ai mezzi pubblici

L’amministrazione comunale ricorda a tutti i cittadini che da lunedì scorso (4 maggio) a seguito di una specifica ordinanza regionale – sono state introdotte nuove norme per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico locale. In particolare non possono salire e utilizzare i mezzi le persone che presentano sintomi acuti di tipo influenzale (febbre, tosse, raffreddore). Ovviamente è tassativamente vietato l’accesso a persone in isolamento fiduciario o quarantena.

L’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute. I passeggeri devono accedere a bordo del mezzo in maniera ordinata mantenendo il distanziamento di almeno un metro. La salita a bordo avverrà esclusivamente utilizzando le porte centrali o posteriori attenendosi alla segnaletica presente. Si accede al bus solo indossando correttamente mascherina che copra naso e bocca.

Per l’accesso al servizio è raccomandato indossare guanti monouso o, in mancanza è necessaria disinfezione delle mani prima e dopo l’utilizzo del mezzo. Evitare comunque di toccarsi il viso. È inoltre confermata la sospensione della vendita dei titoli di viaggio a bordo del mezzo. Pertanto i passeggeri dovranno munirsi anticipatamente del biglietto di viaggio attraverso gli altri canali disponibili quali biglietterie e rivendite, emettitrici automatiche, Sms e acquisto online dove previsto.

Durante il viaggio gli utenti non dovranno avvicinarsi o parlare al conducente per alcun motivo. Su tutti i bus è esposta specifica cartellonistica per garantire il distanziamento tra il conducente ed i passeggeri, inibendo l’accesso alla zona di prossimità al posto guida tramite segnaletica di divieto di accesso (segnaletica bianca e rossa). È tassativamente vietato oltrepassare tale limite a chiunque se non per motivi di emergenza.

I viaggiatori dovranno occupare solo i posti consentiti mantenendo il distanziamento di almeno un metro dagli altri occupanti (i posti non disponibili saranno contrassegnati da segnaletica bianca e rossa posta sullo schienale del sedile o in testa allo stesso).

La capienza del mezzo è opportunamente ridotta, ed è indicata sugli accessi e potrà essere superata solo occasionalmente e per tempi di viaggio di breve durata. In caso di impossibilità di accesso all’obliteratrice ogni viaggiatore dovrà segnare l’orario e la data di accesso al mezzo con penna sul biglietto. Durante il viaggio per quanto possibile, sarà mantenuto un adeguato livello di ventilazione tramite l’apertura dei finestrini o delle botole a cura del conducente del mezzo.

Tutti i mezzi di Ctt Nord sono disinfettati con cadenza giornaliera.