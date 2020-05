Coronavirus, Menesini: “Situazione sotto controllo grazie alla responsabilità dei lucchesi”

Coronavirus, la situazione in Lucchesia migliora. Lo certifica anche il Gimbe, fondazione indipendente che fa analisi statistiche sui temi della sanità.

E ad esultare è anche il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini che da oggi (8 maggio) interrompe il bollettino quotidiano sul tema e invita a mantenere alta l’attenzione sulle buone pratiche.

“La situazione in Toscana, e nella provincia di Lucca – dice – è diventata una situazione nettamente sotto controllo, come si può vedere dai grafici. La Toscana è una regione “verde” per i contagi presenti e la provincia di Lucca è riuscita a contenere la diffusione del coronavirus. Lucca è “gialla”. Sì, perché nel mese di marzo e parte di aprile siamo stati fra i territori più colpiti in Toscana. Quindi sul dato fornito in rapporto al numero di abitanti è lo storico che ci fa essere giallini, invece che verdi. Un colore che va letto per quello che dice: potevamo diventare un’area fuori controllo e invece abbiamo davvero contenuto i contagi“.

“Un risultato – dice Menesini – frutto del grande senso di responsabilità dimostrato da tutti i cittadini, tutti, e dal gran lavoro della sanità territoriale e ospedaliera. Adesso, nella fase 2, dobbiamo preservare questo straordinario risultato. Dobbiamo acquisire i gesti della nuova normalità – la distanza, la mascherina, il gel igienizzante per le mani – e fare le cose rispettando le regole. Passo dopo passo, vinceremo anche questa sfida”.