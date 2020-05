L’orto botanico di Lucca protagonista su Linea Verde Live

Andrà in onda domattina (9 maggio) a partire dalle 11,50 la puntata di Linea Verde Live dedicata all’Italia che si rinnova nella quale sarà trasmesso un servizio del giornalista Carmine Gazzanni dedicato all’Orto botanico di Lucca in occasione dell’anno del secondo centenario dalla fondazione: tante fioriture, le piante storiche e rare, le leggende del giardino scientifico pensato da Elisa Baciocchi e fondato da Maria Luisa di Borbone. Il programma sarà poi disponibile sulla piattaforma Rai Play.

La promozione di Lucca non si ferma e l’ufficio turismo, oltre a proseguire il lavoro di contatto con le produzioni televisive, cura la redazione e la produzione di materiali per la diffusione dell’immagine della città sul web, in vista del ritorno alla normalità.

Questa mattina sui canali di LuccaTurismo è stato lanciato un nuovo video dedicato alla città con una carrellata di immagini di grande suggestione e un messaggio che guarda alla ripresa: “Lucca c’è, ora più che mai, bella come sempre”.