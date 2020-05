Primo weekend di fase 2, dal Comune appello alla responsabilità

L’amministrazione comunale – in vista del primo weekend dall’inizio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza Covid-19 – si appella alla responsabilità di tutti i cittadini e chiede il massimo impegno nel mettere in pratica tutte le misure di sicurezza volte a evitare un ulteriore diffondersi del contagio.

“In particolare – si legge nella nota del Comune – si richiama l’attenzione di tutti a evitare soprattutto nel centro storico, sulle mura o negli altri parchi pubblici la formazione di assembramenti. Le sedute e le panchine possono ospitare solo una persona per volta. La ripresa delle attività ristorative è consentita in sola ed esclusiva modalità da asporto o con consegna a domicilio ma alimenti e bevande dovranno essere consumati esclusivamente a casa o al lavoro”.

“La distanza di sicurezza fra persone è ancora indispensabile – prosegue – Oltre ai luoghi pubblici al chiuso, dove sono obbligatorie, è consigliabile utilizzare sempre le mascherine – con bocca e naso coperti – anche all’aperto, dove transitano molte persone. Resta una precauzione di primaria importanza utilizzare i guanti se si toccano superfici esposte al pubblico e comunque è bene lavarsi ed igienizzare spesso le mani con appositi disinfettanti”.

“Quindi – conclude il Comune – responsabilità, buonsenso, amore per sé stessi e per gli altri devono essere il cemento che tiene unita la comunità per tornare – senza ricadute – a una vita normale”.