Al via nuovi corsi per l’utilizzo del defibrillatore

Continua la serie di corsi blsd on line totalmente gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare, se usate un pc o un mac, basta cliccare qui e fare l’accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome).

“Ci teniamo a precisare – spiegano dalla Cecchini Cuore onlus – che ogni settimana cerchiamo di variare l’orario di inizio dell’evento, per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare. Potrete interagire facendo domande nella chat all’interno del corso, alle quali il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell’Università degli studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica all’ospedale Santa Chiara di Pisa, risponderà in tempo reale.

Se usate un tablet o un cellulare, dovrete scaricare un’applicazione di google alla pagina che si apparirà automaticamente. Dopo averla installata dovrete creare un account ed accedere.

Durante il corso verrà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come effettuare un massaggio cardiopolmonare e come usare un Dae (defibrillatore automatico esterno).

Saranno mostrate anche le manovre di disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich).

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti senza limite di età o di nessun altro genere quindi potete far partecipare anche ragazzi e bimbi.

Si consiglia di accedere al corso tramite il link almeno 20 minuti prima dell’inizio per poter risolvere eventuali problemi tecnici che potrebbero richiedere qualche minuto.

Android

Ios