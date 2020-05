Flash mob questa mattina(9 maggio) davanti alla prefettura e alla provincia di Lucca per protestare contro le misure adottate dal governo Conte per l’economia. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Liberiamo l’Italia, i cui rappresentanti sono arrivati in piazza con cartelli per manifestare il loro malcontento.

“Dopo due mesi di confinamento duro – hanno spiegato i manifestanti – la situazione del Paese è disastrosa. Così pure quella della nostra provincia. Alla Caporetto della sanità pubblica, figlia delle politiche di privatizzazione ed austerità degli ultimi vent’anni, si aggiunge il dramma sociale di milioni di famiglie gettate sul lastrico, private del lavoro e di un reddito minimamente dignitoso”.

Una delegazione di manifestanti ha richiesto di essere ricevuta dal prefetto. Le richieste sono: “il pieno ripristino della legalità costituzionale, rapide decisioni che consentano la ripresa di tutte le attività lavorative e finanziamenti a fondo perduto”.

(notizia in aggiornamento)