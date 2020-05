Rientra a lavoro dopo una lotta di due mesi con il Covid e la accolgono con una festa: “Mi hanno fatto piangere”

Momenti di grande gioia ed emozione questa mattina (9 maggio) in piazza della Pupporona, dove tutto lo staff di Ortofrutta Lucca Centro ha accolto in festa il ritorno di una dipendente, rientrata a lavoro dopo aver sconfitto il coronavirus. Due mesi di malattia e di isolamento non facili, ma ieri (8 maggio) è arrivata finalmente l’ufficialità della guarigione.

Questa mattina la lucchese è stata accolta con un festa a sorpresa nel punto vendita dell’ortofrutta in piazza San Salvatore, in cui tutto lo staff l’ha aspettata in cerchio tra applausi e un bel mazzo di fiori in regalo.

Un’emozione indescrivibile: “Mi hanno fatto piangere di gioia – racconta la dipendente, che lavora per Ortofrutta Lucca Centro da 5 anni -. Non mi sarei mai aspettata una accoglienza del genere al mio rientro, hanno organizzato tutto alla perfezione: mi hanno fatto andare a piedi al punto vendita in piazza della Pupporona e qui ho trovato tutto lo staff e alcuni membri della Misericordia in cerchio ad accogliermi. Una grandissima emozione”.

La dipendente racconta la malattia: “Sono stati due mesi difficili, l’isolamento dai miei familiari non è stato facile: ma ho superato anche questa. Dopo diversi tamponi ieri ho ricevuto l’ufficialità della mia guarigione. Ci tengo a dire un enorme grazie ai miei titolari ed ai miei colleghi che mi sono stati vicini in questo periodo. Mi hanno fatto sempre sentire il loro sostegno, la loro vicinanza, con frequenti telefonate. A loro un enorme grazie anche per come mi hanno sostituito, facendo anche turni lunghissimi”.