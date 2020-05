Da mercoledì riaprono al pubblico gli uffici di Sistema Ambiente

Ripartenza anche per gli uffici di Sistema Ambiente. Da mercoledì (20 maggio), infatti, riaprono al pubblico tutti gli uffici dell’azienda, sia nella sede di Borgo Giannotti sia in quella di Borgo a Mozzano, seguendo gli orari consueti. C’è però una novità: per poter accedere alla struttura e consentire lo svolgimento delle operazioni rapidamente e in completa sicurezza, è indispensabile prendere l’appuntamento telefonando al numero 800.275445, a partire da martedì 19 maggio. All’interno degli uffici è richiesto di indossare sempre mascherina e guanti usa e getta.

La riapertura al pubblico degli uffici segue di poco più di una settimana la ripresa dell’attività delle stazioni ecologiche di tutta la provincia, tornate in funzione lunedì (11 maggio). L’isola di Sant’Angelo in Campo è aperta dalle 8 alle 18, quelle di Monte San Quirico e di Mugnano dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre quella di Pontetetto è aperta dalle 8 alle 13.

Gli orari sono validi per tutte le stazioni dal lunedì al sabato. Le vernici (massimo 3 barattoli) si possono portare solo a Mugnano; gli olii esausti vengono ritirati in tutti i centri di raccolta, mentre il verde è possibile conferirlo a Nave, Mugnano e Monte San Quirico. A Diecimo il centro di raccolta in via Lodovica resta aperto il martedì e il sabato, dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il centro di raccolta di Pian di Coreglia, in via di Ghivizzano, sarà accessibile il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Poiché l’accesso è consentito ad una persona per volta, per evitare code e lunghe attese, l’azienda suggerisce di rivolgersi ai centri solo se strettamente necessario.

L’azienda ricorda anche che domani (16 maggio), scade il pagamento della Tari per le utenze domestiche. Il rinvio del pagamento, invece, riguarda le sole utenze non domestiche colpite dagli effetti economici del coronavirus.

Per informazioni: https://www.sistemaambientelucca.it – 0583.343645.