distantimauniti, studenti del liceo sportivo aderiscono alla campagna

#distantimauniti: anche gli studenti della 5Sp del liceo sportivo di Lucca hanno partecipato alla campagna social lanciata inizialmente da uomini e donne che rappresentano l’eccellenza dello sport italiano; dopodiché è stata poi amplificata dal Ministero, come iniziativa per sentirci vicini nonostante la lontananza, così questa idea ha preso sempre più forma.

“A questo proposito – raccontano Giulia e Carolina -, la nostra classe ha colto l’occasione per mostrare tutti quei principi di unione, che il nostro indirizzo di liceo sportivo da sempre evidenzia, si è rivelato un intrigante progetto di solidarietà, anche nei confronti di tutti i nostri compagni di scuola. Noi, cresciuti insieme negli ultimi cinque anni ci siamo uniti per questa iniziativa, grazie anche al coinvolgimento dei nostri insegnanti, con i quali volevamo sottolineare ancora di più quei legami troppo spesso dati per scontato. Quei fili invisibili che riempiono la nostra vita di luce, ci riportano alla memoria quelle piccole battute durante le lezioni e quelle chiacchiere che riempivano i corridoi durante l’intervallo, che ora risuonano nella nostra testa, creando una nostalgia assordante. Ma non tutte le distanze sono uguali, mai come adesso ci appare chiaro come per alcuni di noi l’appartenenza ad un gruppo sia importante, anche se nella nostra quotidianità il termine “inclusione” fa parte del nostro essere, sappiamo che non per tutti è così, speriamo quindi che questo progetto possa dar voce a quegli aspetti della nostra vita che troppo spesso vengono lasciati ai margini. Adesso i nostri legami appaiono sempre più sottili, nessuno si immaginava gli ultimi mesi della nostra avventura vissuti su schermi digitali; nonostante la partenza non fosse delle migliori, abbiamo imparato a conviverci, con il sempre presente supporto dei nostri professori e dei loro insegnamenti”.

“Sicuramente – spiegano – avremmo voluto godere questi cinque anni , avendo la possibilità di assaporarli fino all’ultimo giorno, poterli anche rivivere attraverso tutti quei ricordi che la nostra scuola conserva, come le corse tra i labirintici corridoi per non arrivare in ritardo in classe. Adesso il nostro sguardo è rivolto all’esame di maturità, che segnerà per noi un indelebile traguardo, puntiamo a concludere in bellezza questo particolare anno scolastico, nella speranza di poter festeggiare al più presto tutti insieme questa nostra vittoria”.