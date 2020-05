Lucca, la Cavallerizza si tinge dei colori dell’arcobaleno

La Cavallerizza di Piazzale Verdi, in centro storico, si tinge di arcobaleno: per ricordare che Lucca è la Città dei diritti, dove nessuno è invisibile e viene lasciato indietro.

“In occasione della giornata mondiale contro omofobia, bifobia e transfobia, abbiamo voluto trovare un segno tangibile, per sottolineare come Lucca sia una realtà aperta, rispettosa, civile – sottolinea Daniele Bianucci, consigliere comunale e referente del sindaco per i diritti –. Fino alla prossima settimana, la Cavallerizza, uno dei simboli che normalmente accoglie chi arriva nella nostra città, si tinge di rainbow, che è il colore dei diritti, che quest’anno coglie anche un valore aggiunto perché è lo stesso simbolo scelto da tutti per ricordarci che andrà tutto bene”.

“Nei giorni della ripartenza, nei quali speriamo finalmente di poter riavviare una socialità, seppur con tutte le cautele del caso, alla porta principale del centro – prosegue – i colori ci rammenteranno che pure in questa fase difficilissima, direi forse ancora di più proprio adesso, non dobbiamo dimenticarci di nessuno. E a breve inaugureremo anche una panchina arcobaleno, così come deciso dal Consiglio comunale. Veniamo da un momento molto duro, e pure i prossimi mesi saranno altrettanto complicati: con una crisi che sta colpendo tutte le famiglie, senza distinzione. E abbiamo, secondo me, solo una strada per uscirne: farlo insieme, stando uniti, con rispetto e solidarietà”.