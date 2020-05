Sgambata di Antraccoli, per la 44esima edizione la corsa diventa individuale

Una marcia virtuale darà il via alla 44esima edizione della ‘Sgambata di Antraccoli’. Per questioni di sicurezza legate all’attuale situazione sanitaria, infatti, l’evento non potrà radunare i partecipanti per le vie del paese e dovrà quindi adattarsi alle nuove modalità. Per questo il 31 maggio ognuno potrà svolgere la propria corsa individualmente nel rispetto delle norme attuali.

Una marcia a distanza grazie alla quale i partecipanti potranno effettuare una donazione a partire da 3 euro tramite PayPal o bonifico bancario. Il ricavato sarà donato alla Croce verde di Lucca e al Fondo del mutuo soccorso del Comune di Lucca, entrambi impegnati nel sostegno a chi ha sofferto più degli altri gli effetti del covid19. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, del Comune di Capannori e del Trofeo podistico lucchese.