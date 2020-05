Partecipazione virtuale per l’Isi Machiavelli alla giornata della legalità

Anche in didattica a distanza continua l’impegno dell’Isi Machiavelli di Lucca sui temi della legalità. Nelle aule virtuali del professionale socio sanitario e moda, del Liceo delle scienze umane e del Liceo classico si svolgeranno lezioni, discussioni e confronto in ricordo del 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci.

Il coordinamento del progetto legalità dell’istituto ha proseguito nella promozione di iniziative di informazione e formazione sul tema della criminalità organizzata, nella convinzione che sia fondamentale mantenere la memoria sui fatti di mafia e sull’operato di tante vittime che hanno combattuto queste organizzazioni per dare al nostro paese un futuro di legalità e giustizia.

“In questo anno scolastico – spiega la dirigente scolastica Mariacristina Pettorini – numerose classi della scuola avrebbero dovuto partecipare a Palermo alla marcia di Libera del 21 marzo, incontrare Pino Manzella, amico di Peppino Impastato, conoscere Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia del giudice Giovanni Falcone. Non è stato possibile a causa del coronavirus. Sarà l’impegno futuro dell’Isi Machiavelli”.

Il coordinamento del progetto Legalità dell’Istituto invita a partecipare a due azioni a distanza. Questa sera (22 maggio) alla visione del film Felicia Impastato trasmesso da Raiuno. E domani (23 maggio) ad un pensiero per le vittime della strage di Capaci: Rocco Dicillo, Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, Francesca Morvillo, Vito Schifani. E per chi, in quella strage, fu gravemente ferito: Paolo Capuzzo, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanza.