“È scientificamente provato che la pecora nera sia geneticamente più forte rispetto alla pecora bianca. Dopo il duro lockdown la nostra vive ancora ed è più forte e saggia di prima. Siamo pronti a ripartire piano ma con tanta volontà e per poterlo fare ci serve il vostro supporto, il supporto dei nostri fans, clienti, enti, associazioni ed amici. Saranno cenette solidali che consegneremo direttamente a casa vostra”. Lo diono i gestori della Pecora Nera che chiedono un sostegno: “Darete un aiuto concreto alla sussistenza del progetto di Anffas onlus Lucca Pecora Nera Socialmentebar per garantirete di nuovo un’opportunità di lavoro per i nostri ragazzi ora costretti a casa”.

“Riparte il nostro bar – scrivono – e la nostra cucina con caffè, bibite, snacks e gelati e con le nostre pizze e piatti da asporto e consegna a domicilio. Porteremo nelle case sorrisi ed ottimismo rigorosamente protetti da guanti e mascherina”.

Foto 2 di 2



Per info: lapecoranera@anffaslucca.org o per telefono allo 0583 414405

Troverete info più dettagliate sulle pagine FB: #PecoraNeraFanClub.

Ogni giorno entro le 12 sarà pubblicato il menù del giorno