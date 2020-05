E’ stata inaugurata oggi (25 maggio) la nuova sede di Aci Lucca a Guamo. Il locale, che si trova a San Michele in Escheto in via Martiri di Liggieri sulla via per Pisa arricchisce la presenza dell’Automobile club sul territorio provinciale.

“Questa zona era rimasta scoperta – spiega il presidente di Aci Lucca Luca Gelli -, con l’inaugurazione di oggi andiamo a completare il quadro, mettendo a disposizione dei cittadini, dei professionisti e degli uffici una nuova sede, in un territorio fino a oggi sguarnito, che risponderà con professionalità e puntualità alle richieste di tutti. Aprire oggi una nuova sede, nella quale lavorano persone giovani e motivate, ci sembra una bella iniezione di fiducia, che arriva dopo oltre due mesi di chiusura”.

La nuova delegazione sarà guidata da Simone Aquilini, già titolare dell’ufficio di Castelnuovo Garfagnana, e offrirà un ulteriore supporto agli automobilisti lucchesi. Nella sede di Guamo sarà possibile sbrigare tutte le pratiche auto, come collaudi, visure, revoche di fermi amministrativi e passaggi di proprietà, le pratiche per la patente di guida e i servizi dell’Automobile Club, assistenza soci, attività dell’Aci storico e sottoscrizione delle tessere. La sede resta aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12. Per contattare la delegazione è possibile chiamare il numero 0583 981709 o scrivere alla mail delegazione.guamo@lucca.aci.it.