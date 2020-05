“Aiutateci ad aiutare”, l’appello di Casapound per la raccolta alimentare

“Non è ancora finita l’emergenza per i lucchesi in difficoltà. Aiutateci ad aiutare“. E’ questo l’appello lanciato da CasaPound per contribuire alla raccolta alimentare in sostegno delle fasce più deboli.

“A causa dell’emergenza da coronavirus aumentano le famiglie in difficoltà economica e le richieste di assistenza alimentare – si legge in una nota del movimento -. Per questo chiediamo di ‘aiutarci ad aiutare’, con un contributo alla raccolta alimentare che CasaPound porta avanti da anni a sostegno delle fasce più deboli. Una situazione oggi aggravata dalla crisi economica e dalle mancate risposte del governo. Anche coloro che prima avevano un reddito stabile si trovano oggi in difficoltà, a causa della cassa integrazione che non viene pagata, del bonus per le partite iva già terminato, o dell’impossibilità di accedere al credito che lo Stato ha dato alle banche invece che ai cittadini. Nonostante le tante promesse, la realtà degli italiani è grave. Per questo, oggi più che mai, è importante la solidarietà fra la popolazione“.

“Normalmente – continua CasaPound – raccogliamo i generi alimentari nelle nostre sedi. Tuttavia, ancora questo mese, per rispettare le misure di sicurezza, mettiamo a disposizione un iban (IT85 M36 0810 5138 2843 4488 4345 intestato a Luca Giambastiani), e un conto paypal (al link paypal.me/raccoltaalimentarelu) dove tutti possono fare la propria donazione, con cui faremo direttamente noi le spesa che poi consegneremo a domicilio delle famiglie aiutate”.