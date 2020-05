Società di mutuo soccorso Garibaldi, avanti la raccolta fondi

La società popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi lancia a dieci anni dalla nascita una sottoscrizione per creare una “cassa di resistenza” per un sostegno ai cittadini. Nel tempo la Spms ha svolto un ruolo culturale e concreto nella realtà lucchese fino all’apertura della Casa del Popolo di Lucca.

Con l’emergenza sanitaria e sociale scoppiata a marzo di questo anno a causa del Coronavirus tante persone e famiglie si sono trovate in condizioni di estrema difficoltà e povertà.

“La Spms ha così deciso di lanciare una sottoscrizione per la creazione di una cassa di resistenza – si spiega in una nota – a cui hanno fin da subito contribuito cittadini, associazioni e istituzioni come la Rsu della ditta Perini di Mugnano, le sezioni Anpi di Barga, Bagni di Lucca, Garfagnana e Mediavalle e la squadra di calcio popolare Lokomotiv della Valdinievole. Questa generosità ha permesso di aiutare decine di famiglie che hanno ricevuto, grazie ai volontari, pacchi con generi alimentari e beni di prima necessità direttamente al loro domicilio. Siamo convinti, purtroppo, che la crisi continuerà ancora per molto tempo e quindi rivolgiamo nuovamente un appello a tutti i soci, i cittadini, le associazioni e le istituzioni perché continuino a contribuire con donazioni alla cassa di resistenza. Per farlo ci sono diverse possibilità”.

In primis con bonifici intestati alla società popolare di mutuo soccorso G. Garibaldi con causale “Cassa di resistenza” all’Iban It49G0103013710000000395784.

Oppure con donazioni alla campagna online sul sito “Produzioni dal basso” cliccando sul link https://www.produzionidalbasso.com/project/attiviamo-la-solidarieta-cassa-di-resistenza-popolare/.

Inoltre, da sabato 6 giugno, sarà lanciata la “spesa sospesa”, ovvero sarà possibile lasciare alla Casa del Popolo tutti i sabato pomeriggio un pacco con generi alimentari e/o beni di prima necessità, possibilmente a lunga scadenza.

Ovviamente, sempre il sabato pomeriggio alla Casa del Popolo di via dei Paoli 22 a Verciano, sarà possibile anche lasciare un contributo economico direttamente in contanti.