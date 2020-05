Un ambizioso progetto “per una nuova economia civile, etica e sostenibile, capace di rilanciare il territorio e offrire ai giovani nuove opportunità di impresa”.

Sono questi gli obiettivi di Economiaditutti, un’iniziativa che mette assieme al tavolo di lavoro Fondazione Campus, Comune di Lucca, Progetto Policoro, Arcidiocesi di Lucca, Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con il Festival Economia e spiritualità e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il progetto, nato sulla scia di un appello di Papa Francesco, si concretizzerà in due step: la prima fase prevede una serie di incontri – chiamati Innovation Lab – da tenersi nel periodo settembre-novembre 2020, rivolti a tutta la cittadinanza e a chi ha il desiderio o la necessità di reinventarsi sviluppando e applicando idee imprenditoriali attente al sociale. Gli Innovation Lab saranno anche l’occasione per discutere delle attuali problematiche sociali ed economiche e valutare le azioni che potrebbero essere messe in campo. Un team di consulenti ed esperti sarà a disposizione a conclusione di ogni incontro per valutare idee ed esigenze imprenditoriali dei cittadini.

Il secondo passo sarà l’avvio nel dicembre 2020 di una Winter School rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni e mirata a sensibilizzare questi ultimi verso un’economia civile, inclusiva, sostenibile ed etica. A. termine del percorso potrà seguire anche un ulteriore passo: il sostegno compreso al fare impresa consentendo l’attuazione di iniziative economiche nuove e solidali.

A presentare il progetto il vescovo Paolo Giulietti, il sindaco Alessandro Tambellini, la coordinatrice dell’area turismo di Fondazione Campus Enrica Lemmi, la vicepresidente della Fondazione Crl Lucia Corrieri Puliti, il presidente della Banca del Monte di Lucca Carlo Lazzarini e il direttore del festival Economia e spiritualità Francesco Poggi.

