Piste ciclabili a S. Concordio, altri 20 giorni di lavori con modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Sarà un giugno di cantieri e modifiche alla viabilità a San Concodio. Il motivo sono i lavori di completamento della pista ciclopedonale in via Nottolini, via Guidiccioni e via della Formica che riprenderanno a pieno ritmo per il rush finale.

L’altro ieri la ditta Panza Srl che esegue i lavori si è rivolta all’amministrazione comunale spiegando la necessità di prevedere modifiche alla viabilità per il completamento dell’opera. Il piano scatterà lunedì (1 giugno) e le modifiche resteranno in vigore almeno fino al 19 di giugno.

Il Comune ha emesso dunque un’ordinanza che prevede il senso unico di circolazione in via Nottolini, tra il civico 808 e l’intersezione con via della Formica, con direzione di marcia consentita Est – Ovest (via Consani – via della Formica).

Sarà istituito anche il senso unico di circolazione in via della Formica, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lorenzo Nottolini e l’intersezione con via Consani, con direzione di marcia consentita nord – sud (via Lorenzo Nottolini – via Consani).

Sarà poi istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in via della Formica all’intersezione con via Giovanni Guidiccioni. Conseguentemente ci sarà l’obbligo di direzione a diritto in via Civitali, all’intersezione con via Nottolini/via della Formica e l’obbligo di svolta a destra in via Leandro Puccetti, all’intersezione con via della Formica, in via Giovanni Guidiccioni all’intersezione con via dellaFormica. Obbligo di svolta a sinistra invece in via dei Mammini, all’intersezione con via Lorenzo Nottolini, nella traversa II di via Lorenzo Nottolini, all’intersezione con via Lorenzo Nottolini; in via del Tempietto, all’intersezione con via Lorenzo Nottolini; in via dei Ponsicchi, all’intersezione con via Lorenzo Nottolini; in via Buonagiunta Urbiciani all’intersezione con via LorenzoNottolini; in via Vincenzo Consani all’intersezione con via della Formica. Scatterà poi il restringimento della carreggiata in via Guidiccioni nei tratti di volta in volta interessati dai lavori compreso tra l’intersezione con via della Formica e l’intersezione con viale San Concordio.

Saranno poi introdotte modifiche anche sul fronte dei parcheggi. Scatta nello stesso periodo il divieto di sosta con rimozione coatta h24 in via Giovanni Guidiccioni, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori compresi tra l’intersezione con via della Formica e l’intersezione con viale San Concordio; in via Lorenzo Nottolini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Formica e il civico 808. Prevista anche l’istituzione del limite massimo di velocità dei 30 chilometri orari nelle strade interessate dai lavori.