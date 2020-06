Non è la prima volta che vengono segnalati vestiti e oggetti abbandonati accanto al bidone giallo di San Macario in Piano. Alla valigia piena di indumenti, alle scarpe e ai vestiti lasciati a sé stessi adesso si è aggiunto anche un materasso matrimoniale. Uno scempio in un parcheggio pubblico proprio vicino alle case.

Dopo l’ennesimo atto di inciviltà un cittadino della zona ha inviato un’ulteriore segnalazione a Sistema ambiente per ribadire la situazione di degrado che da tempo circonda il bidone, invitando il servizio di gestione rifiuti a rimuovere definitivamente quello che ormai è diventato un punto di riferimento per l’abbandono di materiali ingombranti, un’isola ecologica non autorizzata.