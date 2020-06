Tambellini, tour di ascolto fra le imprese colpite dal lockdown

Tour del sindaco, Alessandro Tambellini, nelle attività del territorio comunale. Una forma di sostegno a quelle realtà che maggiormente hanno patito il periodo di lockdown.

“È bello – dice il sindaco Tambellini – vedere la passione per il lavoro, la tenacia, lo spirito di sacrificio delle nostre attività produttive, nonostante i gravissimi danni di questi mesi. I segnali sono incoraggianti per una progressiva uscita dall’emergenza ma dobbiamo impegnarci per conquistare certezze e poter tornare a quella libertà che conoscevamo”.

“Dobbiamo sostenere le imprese – prosegue – soprattutto quelle più piccole che soffrono per l’incertezza del futuro. Per questo annuncio un itinerario sul nostro territorio. Andrò a trovare commercianti, venditori ambulanti, artigiani, agricoltori, ristoratori, lavoratori autonomi e imprenditori per rendermi conto della situazione e ascoltare i loro bisogni e i loro consigli per la ripartenza e vedere il frutto del loro lavoro”.

“Sarà impegnativo – conclude – ma credo che sia il miglior modo per capire, aiutare e valorizzare il loro impegno“.