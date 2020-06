Approvato il progetto per i lavori alla illuminazione di via delle Ville e via Salicchi

Approvato con una determina il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione in via delle Ville e via Salicchi a San Marco.

L’importo totale dei lavori è di 124mila e 788 euro. Più precisamente 56mila e 569 euro per via delle Ville e 63mila e 846 euro per via Salicchi.

Al finanziamento ed esecuzione dei lavori provvederà la società Lucca riscossioni e servizi secondo quanto stabilito nel contratto stipulato il 20 agosto fra Comune di Lucca e Gesam.