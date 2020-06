Riaperture solidali e sostenibili, 13 associazioni unite per il ‘Manifesto della ripresa’

Oggi (4 giugno) 13 associazioni lucchesi hanno firmato la lettera Manifesto per la ripresa – Per una Lucca veramente sostenibile per tornare alla normalità in modo equo e responsabile.

La lettera, indirizzata all’amministrazione comunale, contiene tre principi che devono guidare le politiche cittadine in questi fondamentali giorni di riapertura, per fare appunto della città un posto più giusto, solidale, e sostenibile.

“Passati i giorni più terribili dell’epidemia ci siamo sentiti in dovere di raccogliere le lezioni che abbiamo imparato da questo periodo, creando una visione della Lucca che vorremmo vedere. È importante ripartire bene. Solo una ripresa sostenibile può rendere la nostra città più resiliente alle future crisi e risolvere i problemi sociali che il virus ha reso evidenti”, commentano i portavoce di Earth Strike Lucca e Fridays for Future Lucca, promotori del manifesto.

Le politiche di ripresa, sostiene la lettera, dovranno essere in chiave “emissioni zero”, sostenendo i produttori locali, e non lasciando indietro nessuno. Il manifesto pone infatti l’accento sulle disuguaglianze sociali che il periodo di quarantena ha reso impossibile ignorare.

La lettera ha raccolto, tra le altre, le adesioni di Cgil Lucca, Caritas Diocesana Lucca, e il gruppo locale di Amnesty International. La lista completa dei firmatari: Earth Strike Lucca; Fridays for Future Lucca; Lillero – Il vero Mercato del baratto; Caritas Diocesana Lucca; Mercato mercoledì bio; Coop Solidando equinozio; Cgil Lucca; Casa Alfa; LuccAut; Amani Nyayo; Amnesty international, gruppo di Lucca; Aeliante e Centro Zerka T. Moreno di Lucca.