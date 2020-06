Ristori Essenza del gusto chiude per la crisi: “salvati” gli arredi

Chiusura di Ristori Essenza del Gusto in via Fillungo, i gestori, tutti piccoli imprenditori locali (Le Bontà, Podere Micheli, Planet Cafè) sono riusciti, a seguito della cessazione dell’attività e dello smantellamento del locale a causa della grave crisi economica causata dall’emergenza Covid-19, a mettere in sicurezza gli antichi arredi che sono stati trasferiti solo dopo aver interpellato la Soprintendenza la quale, con risposta scritta, ha comunicato che su quegli arredi non sussisteva alcun vincolo.

“Purtroppo il locale – dichiarano i gestori – non ha retto alla grave crisi di questi mesi. Nonostante stiamo combattendo duramente per mantenere in vita le nostre attività, tutte legate al territorio e fortemente inserite nel tessuto cittadino, abbiamo, con molta amarezza, dovuto arrenderci e chiudere quello che effettivamente era un piccolo gioiello storico di lucchesità nel cuore di Fillungo. Essendo i legittimi proprietari degli arredi, che abbiamo tutelato e valorizzato fin dall’apertura del locale mantenendone intatte le caratteristiche così come espresso dall’antica proprietaria Giovanna Colombini, abbiamo interpellato la Soprintendenza per capire chi li avesse tutelati dopo la chiusura del locale. Non essendoci alcun vincolo da parte della Soprintendenza, visto il loro valore storico e artistico non ce la siamo sentita di abbandonarli in un fondo sfitto, alla mercé di non si sa chi. Ecco perché – concludono i gestori – abbiamo provveduto a smontarli e a metterli in sicurezza. Siamo piccoli imprenditori di Lucca, dove le nostre attività sono nate e cresciute. Stiamo combattendo una dura lotta e non permetteremo, finché ne avremo la forza, di arrivare allo sfascio di ciò che ci rappresenta e che rappresenta Lucca”.