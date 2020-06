Si assumono infermieri e operatori socio sanitari

Assunzioni per infermieri, al via la selezione con Etjca – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, che seleziona più di 200 figure da inserire nelle strutture sanitarie del settore pubblico e nelle RSA di tutta Italia per far fronte all’emergenza Covid 19.

In Toscana e anche a Lucca si cercano con urgenza infermieri professionali qualificati da inserire nei reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso e pneumologia. Si richiede pregressa esperienza in reparto.

Si cercano anche infermieri professionali qualificati e specializzati per strutture Rsa che abbiano maturato esperienza nell’assistenza di pazienti non autosufficienti. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all’albo professionale, comprovata esperienza nel ruolo di infermiere.

Ricercati anche infermieri per ospedale ad alta specializzazione in ambito chirurgico e cardio vascolare per i reparti di chirurgia e cardiologia.

Tra le figure richieste anche tecnici sanitari di laboratorio biomedico per analisi microbiologiche in ambito sanitario, in particolare monitoraggio di processi biologici, preparazione di campioni da analizzare, conduzione di esperimenti e test, analisi e report dei risultati. Si richiede laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico e iscrizione all’albo delle professioni sanitarie; fisioterapisti da inserire all’interno di una Rsa con laurea in fisioterapia, iscrizione all’albo dei fisioterapisti e comprovata esperienza nel ruolo.

Richiesti anche operatori socio sanitari e Abd per struttura Rsa con esperienza pregressa nella mansione per svolgere attività di supporto agli ospiti e supporto nell’assunzione delle terapie. Disponibilità a lavorare su tre turni e durante i giorni festivi.

Candidature direttamente sul sito dell’agenzia www.etjca.it o alla email emergenzacovid19@etjca.it