Riaperto anche il sottopasso autostradale di Arliano

E’ stato riaperto venerdì scorso (5 giugno) il terzo dei tre sottopassi autostradali della bretella Lucca-Viareggio che erano stati sequestrati dalla procura per motivi di sicurezza. I lavori sono stati ultimati nei tempi indicati da Salt, ed è stata aperta via di Arliano.

Lo ha annunciato l’assessore alle strade del Comune di Lucca, Celestino Marchini: “Ringrazio ancora la Salt – afferma- per la rapidità nell’eseguire l’intervento. Salt mi ha confermato che faranno altri interventi di manutenzione in altri sottopassi a dimostrazione dei buoni rapporti con l’amministrazione comunale. Il primo degli interventi nel sottopasso della via Vecchia Pisana.