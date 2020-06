Enel: “Black out a Torre provocato dai fulmini”

Il black out degli ultimi giorni a Torre è stato provocato dai fulmini durante il nubifragio di giovedì scorso. Lo specifica E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, riferendosi alle lamentele di alcuni cittadini. I fulmini hanno danneggiato la linea denominata Freddana in due punti del cavo aereo, la cui riparazione ha richiesto un intervento complesso.

“La linea elettrica in questione è regolarmente oggetto di manutenzione e nel 2018 è stata oggetto anche di interventi legati al progetto resilienza che – spiega Enel – ha visto l’azienda elettrica rinnovare un tratto della dorsale con nuovo cavo di ultima generazione. Nel febbraio 2020, inoltre, è stata completata l’attività di taglio piante e deramificazione nei pressi della linea elettrica per quanto riguarda la cosiddetta fascia di rispetto di competenza dell’azienda. Nella parte restante del 2020 e nel 2021, inoltre, la linea sarà interessata da ulteriori operazioni di riqualificazione nell’ambito del progetto E-Grid, attraverso investimenti importanti che potenzieranno ulteriormente il sistema elettrico territoriale per garantire qualità e continuità del servizio elettrico”.

“E-Distribuzione è ovviamente a disposizione del cliente per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento – si spiega in una nota -. A questo proposito, E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione interruzione di corrente, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica”.