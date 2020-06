Dalla Round Table 51 Lucca 1300 euro alla Misericordia di Lucca

Stamani (9 giugno) una delegazione della Round table 51 Lucca, composta dal presidente Andrea Cappelli e dai soci Lorenzo Natali, Simone Amato, Eduard Ramacciotti, Nicola Bortolotti, si è recata alla sede della Misericordia di Lucca, dove ha incontrato il proposto, Cesare Rocchi, Sergio Mura ed altri confratelli, che hanno ringraziato la Tavola per l’avvenuta donazione di 1300 euro, raccolti durante l’emergenza Covid-19 per l’acquisto di dispositivi di protezione per tutti i volontari.

Si è trattata di una raccolta fondi essenziale per garantire la sicurezza dei volontari nel momento cruciale della pandemia. Durante l’incontro sono state gettate le basi per eventuali future collaborazioni in altre iniziative tra le due associazioni.