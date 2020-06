Antiquariato e mercati straordinari a Lucca, al via già dalla prossima settimana

“Con la determinazione firmata dal dirigente Marchi che reinserisce nei mercati i cosiddetti spuntisti – ossia gli operatori che, non essendo titolari di concessione, partecipano direttamente all’assegnazione temporanea degli spazi – si può dire che a Lucca il commercio su aree pubbliche è finalmente tornato alla normalità”.

Lo afferma con soddisfazione l’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti: “Tutto è ripartito senza grandi problematiche grazie alla collaborazione tra amministrazione, categorie e operatori che hanno reso i mercati dei luoghi sicuri dove fare acquisti senza bisogno di particolari stravolgimenti nella disposizione o di trasferimenti come avvenuto in altre città. Dalla prossima settimana ripartiranno anche i mercati straordinari, a breve antiquariato e le fiere in programma. Si può davvero dire che siamo riusciti a salvare tutto. Un ringraziamento particolare agli uffici che hanno seguito le riaperture direttamente sul campo, passo dopo passo, alle categorie e agli operatori per la collaborazione che c’è stata. I cittadini devono sapere che i nostri mercati sono luoghi che rispettano scrupolosamente le direttive sanitarie dove possibile fare acquisti con la tranquillità e il piacere di un rapporto diretto con gli operatori. Un tipo di commercio di prossimità che insieme a negozi e botteghe è alla base stessa dell’idea tradizionale di città. Una tradizione che l’amministrazione sta cercando di valorizzare perché rappresenta un presidio sociale prima che commerciale e contribuisce a creare nei nostri quartieri quello spirito di comunità fatto di rapporti umani che un click via web non riuscirà mai ad eguagliare”.