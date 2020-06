Dal Lions Club le Mura 5mila euro al fondo di mutuo soccorso

Questa mattina (11 giugno) il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto a Palazzo Orsetti una delegazione del Lions Club Lucca Le Mura composta da l presidente Guglielmo Menchetti, dal socio Giuseppe Guerra (vice governatore del Distretto Toscana) e dal cerimoniere Massimo Checchia. I rappresentanti del Lions Club Lucca Le Mura hanno consegnato 5.000 euro raccolti fra i soci a favore del fondo di mutuo soccorso creato dall’amministrazione comunale per dare un aiuto concreto a coloro che più di altri sono stati messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria Covid-19 e per sostenere la ripresa delle attività cittadine.

“Spero che il nostro impegno possa essere di esempio per nuove donazioni dirette a una causa importante per il nostro territorio” ha dichiarato il presidente Menchetti.

Per partecipare alle donazioni per il #IlCuorediLucca è possibile utilizzare il conto di Banco Bpm – Lucca – intestato a: Fondo Mutuo Soccorso Comune di Lucca

Iban: IT 82 V 05034 13701 000000005172 Codice Swift (per conti esteri): BAPPIT21S00 Causale: emergenza economica coronavirus.

Oppure utilizzare la piattaforma italiana di crowfunding Eppela https://www.eppela.com/cuoredilucca.