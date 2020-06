Una manifestazione solidale con il movimento Black lives matter, dopo i ben noti fatti degli Stati Uniti. E l’onda dell’antirazzismo si è fatta sentire anche dalle nostre parti, con un presidio scattato dalle 18,30. Un presidio di vicinanza alle proteste che nelle ultime settimane hanno acceso i riflettori sul fenomeno del razzismo negli Stati Uniti dopo l’assassinio di George Floyd, cittadino afroamericano di 46 anni, ad opera di un agente della polizia di Minneapolis.

Tanti slogan, striscioni e cartelli in piazza per dire basta alle discriminazioni per il colore della pelle. Una manifestazione che ha conquistato in molti con centinaia di persone che sono volute scendere in strada – rispettando le misure di sicurezza contro il contagio da coronavirus – per manifestare il loro dissenso.

La piazza ha iniziato a gremirsi fin da subito. Prima sono arrivati piccoli gruppi, un po’ timorosi in qualche caso per la necessità di mantenere le distanze. Poi la folla si è scaldata, al ritmo di cori e slogan. Per far presente che Lucca è inclusiva, non esclude. Ed ha a cuore i diritti umani.