I comitati attaccano: “Ex Manifattura, Comune sordo alle nostre richieste”

Riqualificazione dell’ex Manifattura, Italia Nostra, Legambiente e la rete dei comitati per la difesa del territorio tornano a puntare il dito contro il Comune: “A distanza di giorni rileviamo che l’amministrazione comunale è sorda e i quesiti da noi posti sono rimasti senza risposta. E’ il Consiglio comunale il luogo dove le proposte avanzate dal privato sui giornali, per le quali esso si è prontamente premunito di raccorgliere il consenso di alcuni portatori di interesse, devono essere discusse ed è il piano operativo recentemente avviato lo strumento con cui attuare la partecipazione prescritta dalla legge”.

Apprezzamento invece per le proposte dei Custodi della città: “Apprezziamo – scrive la rete dei comitati – la condivisione in merito alle domande poste inerenti la cessione di beni pubblici di estremo rilievo economico per la collettività, per favorire l’intervento di un privato che intenderebbe attuare non meglio definiti interventi di riqualificazione della ex Manifattura, un contenitore pubblico della città strategico per residenza, commercio e servizi. Ben venga a completare questo percorso democratico una analisi più generale anche sulle potenzialità culturali della nostra città nell’ambito degli Stati generali della cultura, alla cui convocazione ci associamo e a cui non faremo mancare il nostro contributo”.