Lucca, 315mila per le piste ciclabili del territorio

Fondi per nuove piste ciclabili e interventi per la mobilità sostenibile. Arrivano al Comune di Lucca dal ministero per le infrasrtrutture e dei trasporti.

Ad annunciare il finanziamento di 315mila euro è il sindaco Alessandro Tambellini: “Proseguiamo così – dice – con il nostro progetto di rendere sempre più ecologica e ciclabile la città, con collegamenti che possano raggiungere sempre più i quartieri e i paesi del nostro territorio, in linea anche con quanto abbiamo previsto nel piano urbano della mobilità sostenibile“.

“Fatemelo dire: questa non è solo un’ottima notizia per l’ambiente e per la mobilità lucchese – conclude – ma anche per il lavoro. Realizzare opere pubbliche e infrastrutture significa creare occupazione e dare nuova linfa a tutte quelle aziende che rischiano di non riuscire a ripartire”.