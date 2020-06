Campi estivi, boom di domande al Comune

Circa 600 le domande arrivate per richiedere l’abbattimento delle rette per iscrivere i propri figli ai centri estivi 2020. È un vero e proprio successo quello conseguito dal bando comunale, pubblicato dall’amministrazione Tambellini per permettere a quanti più ragazzi possibile di partecipare alle attività estive. Da oggi, sabato 20, sul sito del Comune di Lucca è possibile consultare gli elenchi dei bambini/ e ragazzi/e che potranno frequentare i Centri estivi in modo gratuito o con rette ridotte (clicca qui).

Sono state 596 le domande inviate all’ufficio servizi scolastici nella settimana scorsa a prova di quanto grande sia l’esigenza per i piccoli e per le loro famiglie di partecipare a occasioni di formazione ed educazione all’aria aperta in questo inizio di estate. Di queste, 458 richieste vengono dichiarate ammesse e per questi bambini/e e ragazzi/e scatta immediatamente la possibilità di accedere ai Centri estivi.

Tutti coloro che non sono compresi nell’elenco potranno presentare integrazioni alla documentazione entro le 13 di giovedì (25 giugno) prossimo alle mail miacopi@comune.lucca.it e fbartolomei@comuni.lucca.it.

“Ringrazio sentitamente l’ufficio per aver effettuato un lavoro eccezionale analizzando così tante richieste in pochi giorni – commenta l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina -. La piena collaborazione di tutto il personale è il segno della convinzione che i servizi formativi sono essenziali per la nostra comunità in un periodo in cui la sofferenza dei piccoli è stata tanto grande e in cui la vicinanza e il sostegno alle famiglie, fortemente provate da disagi sociali ed economici, si manifesta con l’offerta di numerose attività distribuite su tutto il territorio”.

L’elenco dei bambini/e ragazzi/e viene pubblicato in rispetto della privacy con un rifermento composto dalle iniziali del nome e cognome e da un codice che corrisponde a quello utilizzato nel messaggio di avvenuto ricevimento della domanda inviato dal protocollo. È necessario quindi ricorrere a quel codice per avere la certezza di poter godere immediatamente di questa opportunità e recuperare la ricevuta rilasciata dalle caselle postali protocollo@comune.lucca.it o comune.lucca@postacert.toscana.it.

Le famiglie possono iscrivere i propri figli ai Centri che hanno partecipato al bando comunale, pubblicati sul sito del Comune di Lucca alla pagina dedicata (clicca qui).