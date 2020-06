Appalti pulizie nelle scuole, è di nuovo mobilitazione in piazza

Le lavoratrici degli appalti delle pulizie nelle scuole scendono di nuovo in piazza. A Lucca la mobilitazione nazionale del 24 giugno si svolgerà con un presidio in piazza Napoleone davanti alla prefettura.

“Tutte le aziende hanno ovviamente fatto richiesta di Fis – spiegano le sigle di settori -, ma quasi nessuna ha anticipato il trattamento. La maggior parte delle lavoratrici e dei lavoratori non ha ancora percepito nulla dall’Inps e, come ogni anno, con la data della chiusura delle scuole sono in sospensione senza stipendio. Nonostante le numerose cause promosse dalle organizzazioni sindacali e vinte (tutte), nonostante le indicazioni della Commissione Europea, l’Inps continua a non riconoscere la copertura per i mesi di sospensione estiva”.

“E le cause perse dall’Inps (tutte) – si legge ancora in una nota – rappresentano un costo per la collettività.

A settembre le scuole riapriranno, ma come? Eppure anche il momento della mensa scolastica è riconosciuto come parte del percorso educativo dei nostri figli, e le scuole andranno pulite e sanificate. Abbiamo bisogno di risposte ore. Le quattro settimane aggiuntive di Fis sono importanti, ma sono solo un effetto tampone e non una soluzione. Occorre decidere ora cosa succederà a settembre. Occorre trovare soluzioni per il personale escluso dalle internalizzazioni Ata”.