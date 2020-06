Disagi all’ufficio postale di Ponte del Giglio, i residenti chiedono interventi urgenti

Si protrae da mesi un forte disagio per gli abitanti di Ponte del Giglio, Mutigliano, Cappella e paesi limitrofi, che chiedono pubblicamente agli organi competenti che “l’ufficio postale di Ponte del Giglio venga riaperto tutti i giorni e non più a giorni alterni e che lo stesso, se pure di piccole dimensioni, sia potenziato di personale, passando da uno (come è attualmente) ad almeno due addetti allo sportello”.

Chiaramente la situazione attuale provoca attese e file estenuanti che, con l’arrivo del caldo, crea disagio ai tanti utenti anziani presenti sul territorio.

Inoltre i residente nelle zone sopra citate chiedono “la sistemazione o la sostituzione dello sportello bancomat installato all’esterno dell’ufficio postale, in quanto molto spesso guasto e comunque anche quando funzionante di una ‘lentezza biblica’ nell’erogazione del servizio”.

Nella speranza di un accoglimento di quanto richiesto, alcuni residente informano di essersi “rivolti telefonicamente alla sede centrale delle Poste di Lucca, senza che le loro richieste siano state prese in considerazione”.