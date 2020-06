Edilizia, i tempi per adottare il piano operativo slittano a fine maggio 2021

“Anche a Lucca il blocco dell’edilizia è stato evitato”. Il merito va all’emendamento proposto dal consigliere regionale Stefano Baccelli, che in sede di approvazione della legge di manutenzione dell’ordinamento, ha scongiurato il rischio di una paralisi del settore.

Trascorsi tre anni dall’approvazione del piano strutturale, infatti, ancora non si era arrivati all’adozione del nuovo piano operativo. Per Lucca la scadenza era fissata a domenica (28 giugno). Decadendo le misure di salvaguardia si sarebbero bloccati gli interventi, come ad esempio le sostituzioni edilizie senza consumo di suolo, di fatto paralizzando l’edilizia stessa. E invece grazie all’emendamento che prevede l’inserimento nella legge approvata dell’articolo 79 bis con il quale si modifica la legge regionale 31 del 2020 i tempi per adottare il piano operativo slittano al 31 maggio 2021 e nel frattempo gli interventi rimangono soggetti alle norme vigenti.

“Ho ascoltato le richieste degli ordini professionali e del Comune di Lucca e sono davvero soddisfatto che il consiglio regionale abbia accolto questo emendamento – spiega Baccelli -. A causa dell’emergenza Covid 19 era doveroso consentire all’amministrazione comunale di Lucca di proseguire il virtuoso processo intrapreso di rinnovamento dei propri strumenti di governo del territorio senza ostacoli e con la necessaria possibilità di approfondimento e questo si traduce nella possibilità di utilizzare l’edilizia come volano anche della ripartenza economica considerando tutto l’indotto, oltre alle imprese anche i professionisti, i grossisti, i lavoratori”