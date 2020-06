Una protesta che lascia parlare gli striscioni. A San Concordio, tuttavia, l’inizio dei lavori al parco della Montagnola fa salire i comitati sulle barricate. I cittadini si dicono pronti a bloccare il cantiere, se non si faranno passi indietro da parte dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo la zona verde è stata tappezzata di striscioni di protesta. Il comitato di S. Concordio mette nel mirino le opere che porteranno, secondo i membri, alla cancellazione di un altro polmone per il quartiere. I cittadini si scagliano anche contro i lavori che hanno portato alla “sparizione del verde nel parchino che era nella traversa I di via Formica, trasformato con i soldi dei Quartieri social, in una straziante spianata di cemento. Sgomenti ci siamo visti smantellare e portare via la vecchia fontana di via Nottolini, sostituita, con i soldi dei Quartieri Social, da un inquietante fontanello in mattoni messo di traverso in mezzo alla strada. Increduli abbiamo visto spalmare le strade del nostro quartiere con piste ciclabili assurde e impraticabili che fanno passare la voglia di andare in bicicletta. Ora basta con queste opere inutili fatte solo per spendere soldi pubblici”.