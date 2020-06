Rifiuti, nuova modalità di raccolta dal 6 luglio anche per le utenze non domestiche

Anche le utenze non domestiche saranno interessate dalla nuova raccolta differenziata che, dal 6 luglio, interesserà tutto il territorio comunale, escluso il centro storico.

La separazione tra multimateriale leggero e vetro e l’introduzione dei nuovi calendari (blu, rosso e giallo, uno per ogni macro-zona in cui è stato suddiviso il territorio), in partenza dal 6 luglio, riguarderà infatti anche quelle attività commerciali e produttive che producono grandi quantità di rifiuto per ogni tipologia di rifiuto, come, ad esempio, bar, ristoranti, strutture sanitarie, esercizi commerciali, grandi punti vendita, strutture ricettive, cliniche, strutture per anziani.

Sistema Ambiente sta passando a consegnare i bidoni carrellati o i mastelli per il vetro e il kit dei sacchetti gialli per il multimateriale leggero, che dovranno essere utilizzati per conferire imballaggi in plastica e alluminio.

Le utenze che hanno già entrambi i bidoni, possono richiedere il nuovo calendario o scaricarlo dal sito di Sistema Ambiente a questo indirizzo.

In questi giorni carrellati e mastelli sono in consegna per le grandi utenze non domestiche che producono una grande quantità di vetro.

Calendario giallo (i ritiri vengono effettuati nel pomeriggio): rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il lunedì; umido il martedì, venerdì e sabato; carta e cartone il mercoledì e il sabato; multimateriale leggero il lunedì e il giovedì; vetro il mercoledì e il sabato. Orari di esposizione: dalle 12 alle 13 del giorno indicato.

Calendario rosso: rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il mercoledì mattina; umido il lunedì e il giovedì mattina e il sabato pomeriggio; carta e cartone il martedì mattina e il venerdì pomeriggio; multimateriale leggero il martedì pomeriggio e il venerdì mattina; vetro il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Orari di esposizione: per la mattina, dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno del ritiro; per il pomeriggio, dalle 12 alle 13 del giorno indicato.

Calendario blu: rifiuto urbano residuo (indifferenziato) il lunedì mattina; umido il lunedì pomeriggio e il mercoledì e il sabato mattina; carta e cartone il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina; multimateriale il martedì mattina e il venerdì pomeriggio; vetro il lunedì mattina e il venerdì pomeriggio. Orari di esposizione: per la mattina, dalle 20 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno del ritiro; per il pomeriggio, dalle 12 alle 13 del giorno indicato.