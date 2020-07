Rivoluzione differenziata, non a tutti piace la modifica della raccolta

C’è polemica sulle nuove modalità di raccolta differenziata annunciate da Sistema ambiente. Da lunedì prossimo (6 luglio), infatti, la raccolta del vetro sarà separata da quella multimateriale. Una decisione che ha sollevato critiche da parte di alcuni utenti, che hanno deciso di rivolgersi direttamente alla società per segnalare i futuri disagi che la nuova organizzazione della raccolta differenziata potrebbe causare e chiedere un incontro con i responsabili.

“Nel multimateriale vanno tutti imballaggi molto voluminosi e spesso incomprimibili come il polistirolo, che rendono lo smaltimento prioritario rispetto agli altri materiali. Inoltre qui finiscono le vaschette di pesce o tonno che in estate diventano subito maleodoranti. Tenere un sacco in casa voluminoso e nauseabondo è veramente una cosa inaccettabile – spiega un utente che ha spiegato le sue perplessità anche a Sistema Ambiente -. Nelle altre amministrazioni locali, ad esempio in Versilia, dove viene adottata la separazione del vetro dalla raccolta del multimateriale, questa ha sempre una cadenza bisettimanale mentre per il vetro la cadenza è bimestrale. Con le nuove modalità introdotte a Lucca sarà invece probabile che il materiale ‘di troppo’ finisca nell’indifferenziato“.