Il sottopasso ciclopedonale davanti a porta Sant’Anna è pronto. Internamente alla nuova struttura i lavori sono stati ultimati in questi giorni dalla ditta incaricata dal Comune: come ultimo atto è stato steso l’asfalto natura lungo tutto il percorso sotterraneo.

Per l’apertura, tuttavia, occorrerà ancora aspettare una 20ina di giorni: l’assessore alle strade Celestino Marchini spiega comunque che l’apertura sarà fatta entro la fine del mese di luglio.

“In questo momento il cantiere al sottopasso è concluso – spiega -: mancano soltanto alcune opere esterne, non da ultimo la segnaletica stradale per consentire una apertura in totale sicurezza della nuova infrastruttura”.

Il primo tratto di viale Puccini, tuttavia, rimarrà inizialmente chiuso al traffico anche quando sarà aperto il sottopasso: “Devono essere completate delle opere che, con la presenza del cantiere per il sottopassaggio, non era possibile effettuare”, spiega ancora l’assessore.

Sarà infatti sistemato il marciapiede e sistemata la pista delle biciclette, ideale completamento del sottopasso. Poi, quando la sede stradale sarà risistemata, il viale potrà riaprire regolarmente. E sarà l’ultimo atto verso il completamento della nuova viabilità in piazzale Boccherini.