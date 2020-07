Ancora pochi giorni per visitare la mostra di “colori, pittura e moda” nello storico Palazzo Mazzarosa dove ha sede l’Atelier Ricci e contribuire così alla raccolta fondi a favore dell’associazione Alice Benvenuti Onlus, associazione riconosciuta dal Meyer di Firenze, con i quali si offre un forte sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi in trattamento oncologico della Lucchesia.

Continuano gli eventi: il prossimo davvero insolito e speciale, perché Lucca Comics & Games ha voluto regalare non solo il suo patrocinio, insieme a Lucca Crea, ma anche una sua incisiva presenza.

Domenica (5 luglio) alle 17 ecco che la giornata si accenderà dei colori cosplay, con una performance speciale a sorpresa, in collaborazione con la sezione Cosplay e Street&Fun. Sogno e magia, in memoria di Alice, e come dono di speranza e nuovo benessere a tutti.

“Ringrazio di cuore tutto lo staff di Lucca Crea, di Lucca Comics & Games – dice Patrizia Ricci, a nome dell’atelier – per tutta l’attenzione e la cura rivolta alla finalità di questo evento. E ringrazio di cuore anche l’azienda agricola Valgiano, la fattoria Tucci e La Badiola”.