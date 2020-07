Riapre dopo il passaggio di gestione – e il periodo di lockdown – l’Antico Caffè delle Mura. Per l’occasione, il sindaco Alessandro Tambellini si è recato nello storico locale sulla cinta, che adesso è gestito da imprenditori cinesi. Il primo cittadino ha salutato l’evento come benaugurante per l’intera città:

“Sono davvero contento – ha detto -, perché questo splendido luogo torna a vivere, a dare lavoro e ad accogliere visitttori e cittadini. Un bel segnale per tutta la città in questo periodo di ripartenza”.