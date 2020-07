Nonostante l’emergenza covid-19 abbia portato all’annullamento o alla posticipazione di molti eventi a manifestazioni, il Comune di Lucca, insieme ai gruppi storici della città, ha voluto mantenere viva la tradizione dei Giorni di San Paolino, che ogni anno omaggiano il patrono della città attraverso alcune manifestazioni che si svolgono durante la settimana del 12 luglio.

Per sabato 11 è previsto il corteo storico Luminara e parata di bandiere di San Paolino, dove ogni associazione partecipante partirà dalla propria sede dalle ore 21:00 per convogliare in Piazza Napoleone dove formare un unico corteo in direzione Piazzale Arrigoni. Durante il percorso sarà possibile osservare il suggestivo sfilamento, e una volta giunti a destinazione, i gruppi di sbandieratori e tamburini effettueranno delle esibizioni di abilità con le bandiere al rullare dei tamburi. Uno dei momenti di questa serata riguarderà l’estrazione dell’ordine di tiro per i balestrieri che si contenderanno l’ambito Palio del giorno successivo. Termine della serata prevista per le 22,30.

Per domenica 12, giorno di San Paolino, le contrade effettueranno il picchetto d’onore alle reliquie del Santo Patrono all’interno della Basilica durante la Messa delle 11 (a numero chiuso, su invito). L’associazione Historica Lucense effettuerà i tradizionali spari di cannone a partire dalle 13 da Piazzale Verdi.

Dalle 21 il corteo storico sfilerà con le stesse modalità del giorno precedente, ma dalle 22 prenderà il via il 46esimo palio di San Paolino, dove i circa 50 balestrieri delle associazioni di contrade San Paolino e Compagnia Balestrieri Lucca si contenderanno il primato sulla “brocca” scagliando verrette con le proprie balestre da banco. La serata si chiuderà alle 23 circa con la premiazione dei 4 migliori tiratori.

Diversamente dagli anni passati, per il pubblico non saranno predisposte delle gradinate ma sarà possibile seguire il Palio direttamente dalle mura a ridosso di Piazzale Arrigoni, sempre rispettando le attuali normative di utilizzo della mascherina e distanziamento sociale di almeno un metro. Come di consueto, il Palio sarà trasmesso in diretta dall’emittente NoiTV.