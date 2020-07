Nuova raccolta rifiuti, polemiche anche a San Vito

Nuovo modello per la raccolta dei rifiuti in periferia, strali anche dall’ex sindacalista Umberto Franchi per il mancato ritiro in alcune zone della città.

“Ho telefonato – spiega – a Sistema Ambiente e dopo 10 minuti di attesa mi rispondono. Chiedo i motivi per cui non vengono da lunedì a ritirare la spazzatura, lamentandomi per il fatto che l’organico da giorni sotto il sole puzza e ci vengono i vermi. Mi risponde una signora dicendo che non conosce i motivi ma che avrebbe segnalato la questione”.

“Oggi è giovedì – dice Franchi – ed in via Bartoletti a San Vito (Cooper Lucca) dove abito la spazzatura continua ad aumentare si è accumulata: l’umido, la carta, la plastica, il vetro. Eppure le tariffe di Sistema Ambiente sono carissime e provvedere a questi disagi è un fatto di civiltà oltre che un dovere. Che fare per fare intervenire Sistema Ambiente? Serve un esposto alla procura?“.