Ancora segnalazioni di disservizi nella raccolta dei rifiuti. Stano ad un utente da “giovedì nella zona ‘gialla’ di Picciorana non sono stati più effettuati ritiri porta a porta sia del multimateriale e soprattutto dell’organico”.

Diversi cittadini hanno tentato di contattare Sistema Ambiente per segnalare il problema ma non sono riusciti a mettersi in contatto perché la linea era sempre occupata. Peraltro – prosegue il cittadino – non è la prima volta che accade”.