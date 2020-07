Lavori di riqualificazione a San Vito, è polemica per il rischio incidenti soprattutto all’ingresso da via Lorenzini a viale Sardegna. Alcuni cittadini sostengono infatti che a causa di “un errore nella progettazione si verificano incidenti per ostacolo: infatti il cordolo che separa la pista ciclabile dalla carreggiata risulta immettersi troppo sul viale Sardegna e il cartello di stop come la segnalazione a terra sono troppo distanti dall’entrata del viale e causano danni alle auto e cadute da bicicletta come già successo”.

Oltre a questo problema i cittadini segnalano lo stato di abbandono di Piazza Contessa Matilde e il dissesto stradale di viale Corsica e viale Sardegna “peggiorato con gli ultimi interventi”.