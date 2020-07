Bus, poca sicurezza alla fermata di Ponte della Maddalena: “Serve un intervento”

Assenza di copertura in caso di maltempo e assoluta mancanza di spazio di protezione o rientranza per coloro che devono stare sulla strada ad aspettare l’autobus. Sono queste le criticità segnalate da alcuni abitanti della zona riguardo la fermata dell’autobus di Ponte della Maddalena a Torre della linea Camaiore-Lucca.

“Come si può vedere la fermata – scrive un cittadino – è sprovvista di copertura in caso di maltempo e soprattutto ha una assoluta mancanza di spazio di protezione o rientranza per i coloro (soprattutto ragazzi) che devono stare sulla strada ad aspettare l’autobus. Inoltre la fermata si trova su una strada provinciale con un lungo rettilineo dove le macchine vanno a velocità elevata, purtroppo senza alcun controllo da chi di dovere e con elevato rischio per i ragazzi. Propri recentemente una macchina sbandando ha rischiato di investire due persone in attesa dell’autobus”.

“È opportuno trovare quanto prima uno spazio di fermata che offra la giusta sicurezza. A tal proposito – conclude – vorrei infatti segnalare che a poche decine di metri di distanza c’è una rientranza con le caratteristiche adatte. Confidiamo in una rapidissima risoluzione del problema”.