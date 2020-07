Gabriele Camero nuovo presidente del Rotaract Club di Lucca

È Gabriele Camero il nuovo presidente del Rotaract Club di Lucca per l’anno sociale 2020-21. Il tradizionale passaggio di consegne della guida del Rotaract Club si è svolto domenica (12 luglio) al ristorante Forino di Capannori: Camero ha ricevuto il collare dal presidente uscente Gabriele Rugani.

Classe 1996, Gabriele Camero è laureando in giurisprudenza all’università di Pisa e promessa del club calcistico Futsal di Pontedera. Nel suo discorso di insediamento ha dapprima ringraziato i soci e l’amico predecessore per la fiducia riposta, poi ha illustrato gli obiettivi delle attività del nuovo anno; infine ha presentato i membri del consiglio direttivo che lo affiancheranno durante l’anno sociale. Un momento solenne e formale che rivela la caratura dei valori tradizionali che incarnano lo storico club da oltre mezzo secolo.

Una serata ricca e vivace quella di domenica, che ha visto anche l’ingresso (la cosiddetta “spillatura”) di due nuove socie; tra i numerosi ospiti i presidenti Liban Varetti per Rotary Lucca, Luigi Muri per Rotary Montecarlo-Piana di Lucca e la consigliera del Rotary Lucca Lodovica Giorgi.

La squadra del nuovo consiglio direttivo sarà composta da Chiara Bortolotti (vicepresidente), Fabrizio Camero (segretario), Lucrezia Ciampi (prefetto), Martina Tesi (coprefetto), Stefano Petrocchi (tesoriere), Claudia Romero, Alberto Bernicchi, Elena Giurlani, Gabriele Tarabori (consiglieri) e Rosy Orza (garante del regolamento) e Gabriele Rugani (past president) .

Il Rotaract Lucca è nato nel 1969 e oggi presenta al suo interno oltre 30 soci, di entrambi i sessi con un’ età compresa tra i 18 e i 30 anni. È un’associazione di giovani che si distingue per promuovere una varietà di attività e service quali raccolte fondi, eventi socio-culturali, conferenze, progetti di sensibilizzazione, in favore della comunità locale e non solo, andando al contempo a la formare individualmente e professionalmente la leadership di ciascun membro.