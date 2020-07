PedalAbile, a Lucca i fondatori Roberto e Riccardo Pellegrina

Sono passati anche da Lucca, nei giorni scorsi, Roberto e Riccardo dalla Pellegrina, padre e figlio, fondatori dell’associazione PedalAbile, che hanno percorso la via Francigena con uno speciale tandem che consente loro di pedalare insieme. Lo scopo, come dichiarato dai due protagonisti di questa avventura, è stato quello di portare la loro esperienza e il loro contributo: “Per incentivare, aiutare e guidare quel meraviglioso universo di persone speciali”.

Partiti il 28 giugno da Passirano in provincia di Brescia e arrivati a Roma il 10 luglio in piazza San Pietro, a Lucca sono stati accolti dal sindaco Tambellini e da don Mauro, rettore della cattedrale in rappresentanza del vescovo. Roberto e Riccardo si sono trattenuti in città un paio d’ore, per visitare la cattedrale e omaggiare il Volto Santo. È stata questa l’occasione per un confronto sui temi dell’inclusione e dei cammini come percorsi di unione dei popoli.

“E’ un sogno che si realizza – ha commentato Roberto dalla Pellegrina al termine del viaggio – e ora non riesco ad esprimere a pieno la gioia che provo. Voglio solo promettere che questo progetto avrà un seguito, perché vogliamo innescare un meccanismo virtuoso che valorizzi sempre di più il connubio tra sport e disabilità”.